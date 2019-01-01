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الشرطة تكشف ملابسات إطلاق النار على منزل رئيس مجلس قروي دوما

الأحد 08 ديسمبر 2019 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات إطلاق النار على منزل رئيس مجلس قروي دوما


رام الله / سما /

كشفت الشرطة اليوم، ملابسات إطلاق النار باتجاه منزل رئيس مجلس قروي دوما جنوب نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ان شرطة المباحث العامة تلقت شكوى من رئيس مجلس قروي بلدة دوما حول قيام مجهولين بإطلاق النار وإلقاء عبوة محلية الصنع على منزله.

وعلى الفور شكلت الشرطة فريق بحث وتحرٍّ وجمع ادلة جنائية من شرطة المباحث العامة، وقد حصرت الاشتباه بأحد الأشخاص.

وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به، وضبطت في منزله قطعة سلاح وعبوة متفجرة محلية الصنع، وبعد سماع أقواله افاد لدى الشرطة انه قام بإطلاق النار نتيجة خلافات مع رئيس المجلس.

وأكدت الشرطة أنها قامت بالتحفظ على المشتبه به والمضبوطات التي ضبطتها في منزله واحالتها للنيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية حسب الأصول.

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