الإغاثة الزراعية تطلق مشروع "تعزيز الصمود والامن الغذائي للمزارعين المهمشين في مناطق (ج)"

نابلس / سما /

اطلقت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) مشروع "تعزيز الصمود والامن الغذائي للمزارعين المهمشين في مناطق (ج)" في محافظات نابلس وطوباس وقلقيلية.

ويأتي المشروع بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.

وخلال ورش العمل قدم منسقو المشروع شرحا مفصلا عن المشروع من حيث الشروط والمعايير والمواصفات وعن الالية التي سيتم فيها اختيار المستفيدين وآلية تشكيل لجنة ممثلة عن المزارعين في كل موقع.

وتم الاتفاق على الإعلان عن المشروع في الساحات والأماكن العامة في المواقع المستهدفة لاعطاء الفرصة لمن يرغب بالتقدم بطلب للاستفادة من المشروع.

كما تم الاتفاق على فترة زمنية محددة لاستقبال الطلبات وبعدها سيتم تنفيذ الزيارات الميدانية للأراضي المرشحة للاستفادة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة للمشروع، ومن ثم اجراء الفرز النهائي للمستفيدين بناء على العديد من المعايير، أهمها المعايير الاقتصادية والفنية والمعاناة من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وشارك في الورشة لاعلان المشروع ممثلين عن وزارة الزراعة والمجالس المحلية والجمعيات القاعدية في المواقع المستهدفة.

واشار مدير برنامج تطوير الاراضي الزراعية في الإغاثة الزراعية المهندس مقبل ابو جيش الى أن المشروع يهدف لتعزيز صمود المزارعين في الأرضي المهددة من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، من خلال تنفيذ مجموعة من الانشطة تشمل تأهيل 200 دونم من الاراضي الزراعية، وتاهيل 8 كم طرق زراعية، وتأهيل 4 ابار جمع مياه امطار، تخدم 520 عائلة تعاني من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، في مواقع فرعطة وكفر لاقف في محافظة قلقيلية، وقريوت وجالود في محافظة نابلس، والاغوار الشمالية في محافظة طوباس.