"حماس" تعلن انطلاق فعاليات إنطلاقتها الـ 32 في قطاع غزة

غزة / سما /

قررت حركة "حماس" في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، انطلاق فعاليات إنطلاقتها الـ 32، تحت عنوان "بحد السيف بددنا الزيف"، وذلك دون مهرجان مركزي.

وأكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في مؤتمر صحفي عقدته الحركة للإعلان عن إطلاق فعالياتها، أن هذا العام لن يكون هناك مهرجان مركزي لإحياء ذكرى الانطلاقة، تقديراً للأوضاع الداخلية والإقليمية.

وأضاف برهوم: ولكن هناك فعاليات سيُعلن عنها لاحقاً.

بدوره، قال القيادي في الحركة حماد الرقب، إن الفعاليات ستبدأ في كافة محافظات الوطن وخارجه، مضيفاً أن المسجد الأقصى سيبقى شامخاً رغم التهويد والمؤامرات والاعتقالات.

وأوضح أن حركته ترفض التفريط بالثوابت وكل أشكال التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المقاومة طورت سلاحها رغم المؤامرات والاعتقالات وحطمت أسطورة الجيش الذي يزعم أنه لن يهزم.