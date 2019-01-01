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الرجوب يتسلم تقرير لجنة تقييم أداء المنتخب الوطني

الأحد 08 ديسمبر 2019 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يتسلم تقرير لجنة تقييم أداء المنتخب الوطني


رام الله / سما /

 تسلم رئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأحد، تقرير لجنة تقييم أداء المنتخب الوطني الأول، خلال مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتضمن التقرير دراسةً شاملة لمشوار المنتخب الوطني في التصفيات، وتقييم الأداء على كافة الأصعدة، بهدف استخلاص العبر وتفادي الجوانب السلبية في اللقاءات المتبقية في مشوار التصفيات.

ومن المقرر أن تتم مناقشة التقرير خلال الاجتماع الدوري المقبل للمكتب التنفيذي لاتحاد الكرة قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيداً لاتخاذ القرارات الحاسمة بشأن التوصيات المرفوعة، من أجل الحفاظ على المسيرة التطويرية لـ "الفدائي"، الذي أثبت حضوره على الصعيدين: الإقليمي والقاري في السنوات الأخيرة، وكان حاضراً في نهائيات بطولة أمم آسيا بنسختيها: 2015 في استراليا و 2019 في الامارات العربية المتحدة.

وكان الرجوب قد أصدر قراراً بتاريخ 19 تشرين الثاني الماضي، يقضي بتشكيل لجنة، برئاسة عبد المجيد حجة، أمين عام اللجنة الأولمبية، وعضوية كل من: عبد الناصر بركات، وعماد الزعتري، وصائب جندية، وجاكلين جزراوي وبسام أبو عرة.

وعقدت لجنة التقييم في الفترة الماضية عدة اجتماعات، تمحورت حول دراسة الواقع وتحليله وفق اعتبارات فنية وإدارية، وقدمت تقريرا شاملا تضمن التوصيات والمقترحات تمهيداً لاتخاذ الاجراءات المناسبة من المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة.

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