المالكي: 3 ملفات متعلقة بالقضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية

رام الله / سما /

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بن سودا" أبلغته بأنها على وشك اتمام الدراسات الأولية والتوصل لاستنتاجات بشأن التصعيد الاستيطاني.

وأوضح المالكي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأحد، أن نقاشا سيكون داخل فريقها بهذا الشأن، وأن الأسابيع القليلة القادمة ستحمل نتائج هذه النقاشات.

وأضاف: "لقد انتظرنا خمس سنوات للوصول لهذا الاستنتاج من الجنائية الدولية، مشيراً إلى أنه يوجد الآن ثلاثة ملفات متعلقة بالقضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية، منها الأسرى والجرائم التي وقعت في غزة"، معتبرا أن ملف الاستيطان هو الأكثر وضوحا ما يعني أنه من الممكن أن يتم التوصل لاستنتاج بشأنه أسرع من غيره من الملفات الأخرى.

ولفت المالكي إلى أنه سيصدر قرار عن محكمة العدل الدولية في الفترة القادمة بشأن الدعوى المرفوعة من فلسطين ضد الولايات المتحدة الأمريكية، إما بإغلاق الملف بناء على رد واشنطن أو بإصدار قرار آخر بناء على الشكوى الفلسطينية.