الجامعة العربية والامم المتحدة تؤكدان الالتزام المشترك لمواجهة العنف ضد المرأة

القاهرة /سما/

أكدت جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية من القاهرة، اليوم الأحد، تجديد الالتزام المشترك والشراكة القوية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الناجيات من العنف في المنطقة العربية في اجتماع موسع لهذه الغاية.

وأفاد بيان مشترك صدر عن الاطراف الثلاثة بهذه المناسبة، "بأن الفعاليات العالمية من أجل إنهاء العنف ضد المرأة والفتيات، ما زالت قائمة وعلى وجه الخصوص حملة "الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، والتي تتخذ من "لون العالم برتقاليا" شعارا لها، وقد بدأت فعاليات الحملة في يوم 25 نوفمبر، وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والتى تستمر حتى 10 ديسمبر، وهو اليوم الدولي لحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة قامت جامعة الدول العربية بإنارة مبنى الجامعة العربية باللون البرتقالي لأول مرة في حدث تاريخى تضامناً مع الحملة مساء أمس (السبت).

وأكدت جامعة الدول العربية فى بيان لها إنها تولي اهتمامًا خاصًا لأهمية معالجة القضاء على العنف ضد المرأة، ففي مارس 2017، اعتمد القادة العرب إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة التنفيذية الاستراتيجية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030" خلال إجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وتضمنت الاستراتيجية بنودا هامة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات حيث تدعو الاستراتيجية إلى "تمتع النساء والفتيات بالحق في العيش في مجتمع خالٍ من جميع أشكال العنف ضد المرأة وفي الحماية القانونية والاجتماعية والصحية لجميع النساء والفتيات اللاتي تعانين من العنف والناجيات منه وعواقبه"، بالإضافة إلى التعاون مع إئتلاف النساء البرلمانيات من الدول العربية لمكافحة العنف ضد المرأة، تعمل مؤسسة وستمنستر من أجل الديمقراطية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية على تطوير أول اتفاقية للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات والعنف المنزلي في المنطقة العربية.