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المالكي يطلع مبعوثة الاتحاد الاوروبي على آخر التطورات السياسية

الأحد 08 ديسمبر 2019 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يطلع مبعوثة الاتحاد الاوروبي على آخر التطورات السياسية


روما /سما/

 أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا ترسال، اليوم الاحد، في العاصمة الإيطالية روما، على آخر التطورات السياسية.

وبحث المالكي، مع المبعوثة الأوروبية، تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاخيرة، معتبرا إياها تشجيعا لنتنياهو للقيام بخطوات ضم غور الأردن وزيادة النشاط الاستيطاني.

وعبر المالكي عن استيائه نتيجة التصويت السلبي لبعض دول الاتحاد الاوروبي على القرارات المتعلقة بفلسطين في الامم المتحدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وأن ذلك من شأنه أن يمثل حصانة لإسرائيل لكي تستمر في انتهاكها للقانون الدولي.

ورحب بالعمل مع القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دوره في عملية السلام، وأن تبقى قضية فلسطين على طاولة الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، قالت ترسال إن مواقف الاتحاد الاوروبي ثابتة ولم تتغير بخصوص الاستيطان وحل الدولتين، وسيستمر الاتحاد بدعم الشعب الفلسطيني.

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