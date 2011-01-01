الاحتلال يفرض مزيداً من العقوبات على الأسير نائل البرغوثي

رام الله / سما /

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض العقوبات على الأسير نائل البرغوثي (62 عاما)، والمعتقل منذ (40) عاما.

وقالت هيئة الأسرى، في بيان صحفي، إن محاميها تمكّن من زيارة الأسير البرغوثي في سجن "هداريم"، بعد نقل إدارة سجن "ايشل" له كإجراء قمعي، وعزله لمدّة أسبوع، وفرض غرامة مالية عليه وحرمانه من زيارة عائلته لمدّة شهر، إضافة إلى حرمانه من "الكنتينا" لمدّة شهر أيضا، وذلك بذريعة إصداره لتصريحات لمناسبة دخوله عامه الأربعين في الاعتقال.

يذكر أن الأسير البرغوثي من بلدة كوبر في محافظة رام الله، ويقضي أطول فترة اعتقال في معتقلات الاحتلال، علماً أنه كان قد أمضى (34) عاماً ونصف بشكل متواصل، وأفرج عنه خلال صفقة عام 2011، وأعاد الاحتلال اعتقاله عام 2014، وأعاد له الحكم السّابق بالمؤبد و(18) عاما.