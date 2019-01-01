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تسليم مذكرة للصليب الأحمر للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة

الأحد 08 ديسمبر 2019 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسليم مذكرة للصليب الأحمر للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة


جنين / سما /

طالبت فصائل العمل الوطني والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى وذوي الشهداء، اليوم الاحد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين بالضغط على الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

وقالت الفصائل، إنه بالتزامن مع استرداد جثمان الشهيد سامي أبو دياك من سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي تم تسليمه للأردن الشقيق، نطالب الصليب الأحمر الدولي وكل المؤسسات الحقوقية والدول الصديقة بالضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من أجل الافراج عن جثامين الشهداء المحتجزة وضرورة تسليمهم لذويهم، ليتسنى دفنهم في الأرض الفلسطينية.

بدورها، قالت نائبة مديرة الصليب بثينة خضر، إن الصليب الأحمر يعمل بشكل دائم ومستمر من أجل متابعة ملف الشهداء المحتجزين والأسرى في سجون الاحتلال.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين (51) شهيداً في ثلاجاتها، منهم أربعة أسرى وهم: عزيز عويسات، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح.

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