نابلس: القبض على 9 مطلوبين وإتلاف 45 مركبة غير قانونية

نابلس / سما /

أتلفت الشرطة 45 مركبة غير قانونية وألقت القبض على 9 مطلوبين، الليلة الماضية بنابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن مركز شرطة بيت فوريك نفذ نشاطاً بإسناد من الأمن الوطني والشرطة الخاصة لمتابعة السيارات غير القانونية في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، نتج عنه اتلاف 45 مركبة غير قانونية.

وأضافت أنه بالتزامن مع ذلك أقامت الشرطة القضائية بإسناد من قوة من مديرية الشرطة حاجزا على مدخل نابلس الغربي، نتج عنه القاء القبض على 9 مطلوبين صادر بحقهم 13 مذكرة قضائية مختلفة.

وناشدت الشرطة المواطنين، التخلص من هذه المركبات وعدم قيادتها لأنها غير مؤهلة فنياً للسير على الشارع وتحمل اضرارا ومخاطرَ قد تلحق بسائقيها والآخرين.

ودعت الشرطة المواطنين الصادر بحقهم مذكرات قضائية لتسوية أوضاعهم القانونية وانهاء هذه الملفات وفق القانون.