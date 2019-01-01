يوم ترفيهي للاطفال ذوي الاعاقة في مخيم عسكر الجديد

نابلس / سما /

نظمت جمعية عسكر للتنمية والتطوير المجتمعي والمركز النسوي التابع للجنة الشعبية للخدمات في مخيم عسكر الجديد، بالتعاون مع مؤسسة "فن من القلب" يوما ترفيهيا للاطفال ذوي الاعاقة في المخيم بحضور ذويهم.

وتخلل الحفل فقرات فنية متنوعة، اضافة الى فقرات من الحكايا الشعبية والتراثية قدمتها الفنانة الحكواتية دنيس اسعد من حيفا، فيما تم توزيع الهدايا على الاطفال.

وقال ممثل الجمعية، امجد الرفاعي، ان مثل هذه الانشطة تنسجم مع رسالة الجمعية الهادفة الى تغيير الاتجاهات الأسرية والمجتمعية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع.

بدورها، اعربت ممثلة المركز النسوي عن شكرها لكافة المشاركين في الاحتفال، وبشكل خاص لمؤسسة "فن من القلب" التي ساهمت في ادخال الفرحة والسرور على قلوب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الأنشطة المتنوعة، ومحاولة تعريف المجتمع بالقدرات والمهارات التي يتمتع بها ذوي الاحتياجات الخاصة.