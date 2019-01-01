لهذا السبب.. بينت يهدد بإلغاء اتفاقية الخليل الموقعة بين السلطة واسرائيل

القدس المحتلة / سما /

هدد وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت بإلغاء جزء من اتفاقية الخليل، في حال لم توافق بلدية الخليل على هدم سوق الجملة وسط المدينة من أجل بناء حي استيطاني جديد في المدينة.



وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، أرسل منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، كتاباً إلى بلدية الخليل، جاء فيه أنه يجب عليها الموافقة على هدم سوق الجملة خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال الرفض فسيتم سحب صلاحية المكان من البلدية وتحويله لمسؤولية الجيش".



وأضافت الصحيفة أن المسؤولية عن سوق الجملة تتبع لبلدية الخليل وفقاً لاتفاقية الخليل الموقعة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية نهاية تسعينات القرن الماضي.



وجاء في الكتاب المرسل للبلدية أنه في حال عدم الموافقة على هدم السوق خلال المدة المذكورة فسيتم البدء بإجراءات سحب صلاحية المكان من البلدية وتحويله للمسؤول عن الممتلكات الحكومية الإسرائيلية.



وكان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، صادق قبل أيام على مشروع استيطاني وسط مدينة الخليل يتم بموجبه هدم مباني سوق الجملة القديم وبناء 70 وحدة استيطانية.