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زيدان: أنا محظوظ مع ريال مدريد

الأحد 08 ديسمبر 2019 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان: أنا محظوظ مع ريال مدريد


وكالات / سما /

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على أنه محظوظاً بامتلاكه لاعبين من أعلى طراز وتدريبه أقوى فريق في العالم على حد تعبيره، وذلك بعد الفوز الثمين على إسبانيول بهدفين نظيفين يوم أمس.

وتحسن مردود ريال مدريد كثيراً في الأسابيع الأخيرة، وحقق 5 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، وتمكن من مشاركة غريمه التقليدي برشلونة في صدارة الترتيب، قبل 10 أيام عن لقاء الكلاسيكو الذي سيجمعهما.
 

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء مباراة إسبانيول “دائماً ما كنت فخوراً بفريقي، اعتبر نفسي محظوظاً هنا بامتلاكي هؤلاء اللاعبين”.

وتابع “بالطبع استمتع في كل يوم، لكن هم من يقاتلون في الملعب، وأومن أن لدينا فريق جيد، وفي كل يوم، ليس في كل مباراة فقط، لأنهم يتدربون بشكل جيد ليقدموا مباراة مميزة، نحن نتحسن ولو بشكل بسيط”.

وأنهى زيزو حديثه “لكننا نعلم أنه ما زال لدينا الكثير لنقدمه مع هذا الفريق، دون أن ننسى أي كنا في البداية”.

#زين الدين زيدان

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