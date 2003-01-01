توتنهام يبدأ أولى خطواته الرسمية لضم لاعب يوفنتوس

وكالات / سما /

بدأ فريق توتنهام التحرك مبكراً، لتلبية طلبات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد للفريق، في فترة الإنتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

ودخل النادي اللندني في صراع مع جاره أرسنال، وفريق مانشستر يونايتد، على ضم التركي ميريه ديميرال، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي.

أشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن نادي توتنهام بدأ التواصل مع وكيل ديميرال، كأولى التحركات من قبل النادي لضم اللاعب في الشتاء.

ويريد اللاعب الخروج من نادي يوفنتوس بعدما خاب أمله في المشاركة تحت قيادة ماوريسيو ساري. والاعتماد على ماتياس دي ليخت في التشكيل الأساسي

ويمكن أن يستفيد يوفنتوس بمبلغ 15 مليون جنيه استرليني نظير بيع اللاعب، وهو ما سيوفر للنادي السيولة النقدية التي تجعله يفكر في محاولة إعادة بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد.

مورينيو يدرك جيداً بأنه سيخسر على الأرجح مدافعيه توبي ألديرفيلد ويان فيرتونخين في الصيف المقبل مع نهاية تعاقدهما. وسيحتاج لمدافع بجانب دافينسون سانشيز. لتصبح أهم أولوياته في يناير.