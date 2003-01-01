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كاتب سعودي يقترح تسليم الوصاية على المسجد الأقصى للسعودية

الأحد 08 ديسمبر 2019 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب سعودي يقترح تسليم الوصاية على المسجد الأقصى للسعودية


القدس المحتلة / سما /

قال الكاتب والمحلل السعودي عبد الحميد الغُبين: إن هناك تقارباً بين بلاده وإسرائيل، ليس على خلفية التهديد الإيراني فحسب، بل في بعض القضايا المشتركة للبلدين والتي تستوجب التعاون بينهما، "لتصب في مصلحة الشعبين مثل مشكلة التصحر"، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية.
 
وبحسب القناة، اقترح الكاتب السعودي أن يتم تسليم الوصاية على المسجد الأقصى المبارك لبلاده "التي تملك الخبرة والتجربة الطويلة في رعاية شؤون المقدسات الإسلامية".
 
ورأى أن ذلك سيؤدي إلى حل مشكلات جوهرية أخرى، متمنياً أن يزور إسرائيل في أقرب وقت ممكن، قائلاً: إن "الكثير من السعوديين يتطلعون إلى القيام بذلك بأنفسهم".

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