فيديو.. هنا شيحة تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

وكالات / سما /

كشفت الممثلة المصرية هنا شيحة للمرة الأولى عن سبب انفصالها عن زوجها الممثل أحمد فلوكس.

وخلال حلقة تلفزيونية، قالت الفنانة: “أنا وأحمد كزوج وزوجة لم نستطع التأقلم مع بعض، ولكننا ما زلنا أصدقاء. هو رجل شهم جداً وأنا ما زلت أحبه وأحترمه، ويقف معي في جميع مشاكلي”.

وتابعت: “المشكلة ليست في العند أو الرغبة في المساواة، أنا ضد المساواة بين الرجل والمرأة، لأننا مختلفان عن بعض، ولكن التركيبة نفسها لم تنجح بيني وبينه”.

وأضافت: “عندما انفصلنا أنا وأحمد طلبت منه أن نكون متحضرين، وأن نسلم على بعض إذا تقابلنا، لأن الحياة لا تستحق كل هذا الوجع”.