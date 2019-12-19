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"التعليم العالي" تعلن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل

الأحد 08 ديسمبر 2019 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل


رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين في التقدم للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية للعام 2019-2020، وذلك لخريجي درجة الدبلوم المتوسط في الكليات الجامعية والكليات التقنية وكليات المجتمع المتوسطة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن فترة التسجيل تستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/12/2019.

وبينت أن الجزء النظري من الامتحان سيعقد يوم الاثنين الموافق 27/1/2020، على أن يعقد الجزء العملي يومي الثلاثاء والأربعاء 28-29/1/2020.

وأشارت إلى أن الامتحان سيعقد بشكل موحد ومحوسب في المحافظات الشمالية والجنوبية، لضمان تعزيز الشفافية والعدالة وسرعة إتمام الإجراءات، بما ينسجم مع رؤية الوزارة وتوجهاتها نحو تطوير قطاع التعليم المهني والتقني في فلسطين.

ودعت الطلبة الراغبين بالتقدم للامتحان الشامل مراجعة الرابط التالي https://bit.ly/2ORzBoM  لمعرفة تعليمات التسجيل والتخصصات والمساقات المطروحة.

يذكر أن وزارة "التعليم العالي" كانت قد أعفت طلبة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان لهذه الدورة، دعما لصمودهم في وجه الاحتلال.

 
#التعليم العالي #الامتحان التطبيقي الشامل

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