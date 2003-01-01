  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"نوكيا" تطلق تلفزيونا ذكيا

الأحد 08 ديسمبر 2019 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نوكيا" تطلق تلفزيونا ذكيا


وكالات / سما /

أعلنت شركة "نوكيا" عن إطلاق أول تلفزيون ذكي خاص بها من نوع "نوكيا سمارت تي في"، في السوق الهندية.

وأطلقت "نوكيا" التلفزيون من خلال منصة Flipkart، ويأتي بقياس 55 إنشا، بدقة "4K"، وبنسبة تباين 1200:1، وزوايا مشاهدة 178 درجة.

ويستخدم التلفزيون لوحة ADS، والتي تعد أحد أشكال تقنية IPS ولديها خصائص مماثلة.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الشاشة تدعم مجموعة واسعة من الألوان وخاصية Dolby Vision، وتتم معالجة الصوت عن طريق JBL مع نظام مكبرات صوت يضم اثنين من السماعات المدمجة بقدرة 24 واط في الجزء السفلي من التلفزيون.

ويدعم التلفزيون معالجا رباعي النوى بتردد 1 غيغاهيرتز، ووحدة معالجة رسوميات من نوع Mali-450، وذاكرة 2.25 غيغابايت للوصول العشوائي، في حين تبلغ مساحة التخزين 16 غيغابايت.

ومن التقنيات التي يدعمها التلفزيون أيضا البلوتوث والواي فاي، كما توجد 3 منافذ HDMI ومنفذي USB.

ويعتمد التلفزيون على نظام التشغيل "آندرويد تي في 9.0"، كما يستطيع المستخدمون تثبيت مجموعة من التطبيقات باستثناء "أمازون برايم فيديو".

ويبلغ سعر الجهاز الذي سيتوفر ابتداء من 10 ديسمبر، 589 دولار أميركيا، علما أنه يدمج تقنية "التعتيم الذكي" الذي يساعد على إنتاج سواد أعمق من خلال التحكم الدقيق في الإضاءة الخلفية.

#نوكيا #تلفزيون

الأكثر قراءة اليوم

تل ابيب تبعث رسالة للمخابرات المصرية على خلفية اطلاق الصواريخ من غزة.. اليك تفاصيلها

داخلية غزة : هذا هو المسموح والممنوع حمله عبر معبر رفح البري!!!

شاهد.. تحقيق إسرائيلي يكشف سبب فشل اغتيال قادة حماس عام 2003

شاهد.. الاحتلال : اطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وإصابة مستوطنين اثنين بجراح

القسام يغرد حول احداث الاقصى: مقدمة لانفجار قادم وصبرنا لن يكون طويلاً

محدث : إصابتان في غارات إسرائيلية متفرقة على غزة

بعد موافقة مصر ..هنية يبدأ جولة خارجية تشمل عدة دول وتستمر 6 شهور

الأخبار الرئيسية

بينيت: لم تنجح دولة يهودية في تاريخنا بعبور العقد الثامن

نتنياهو يهدد غزة ويتعهد فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن

ترامب: السلام بين اسرائيل والفلسطينيين مهمة صعبة للغاية وعلى حماس اعادة الجنود الاسرى

مصادر مصرية: القاهرة أبلغت "حماس" بأن "صفقة القرن" سقطت وهذا هو البديل ..

i

هنية يصل تركيا بمستهل زيارة خارجية تستمر مدة 6 شهور