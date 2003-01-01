الأسير محمد داود من قلقيلية يدخل عامه الـ (33) في سجون الاحتلال

قلقيلية / سما /

دخل الأسير محمد عادل داود (58 عاما) من محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، عامه الـ(33) في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن الأسير داود محكوم بالسّجن المؤبد، ومن الأسرى القدامى المعتقلين بشكل متواصل قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وعددهم (26) أسيراً، أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس، وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت الإفراج عنهم ضمن صفقات تبادل جرت على مدار سنوات اعتقالهم، وكان آخرها في آذار عام 2014 ضمن ما عرفت بالدفعة الرابعة.

ولفت إلى أن الأسير داود فقدَ والديه وهو في الأسر، وحرمت سلطات الاحتلال أفراد عائلته من زيارته لذرائع أمنية لمدة خمس سنوات، إلى أن سُمح لأشقائه الثلاثة بزيارته هذا العام، حيث يقبع في معتقل "جلبوع"، ويعاني من مرض الصدفية، وكذلك من مشاكل حادة في الأسنان.