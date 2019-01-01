فيديو.. لاتسيو يحسم القمة ويعزز صدارة إنتر ميلان

وكالات / سما /

ودع يوفنتوس العاصمة روما وملعب “أولمبيكو” بالخسارة على يد لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في قمة مثيرة أقيمت مساء أمس السبت، لحساب الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإيطالي 2019-2020.

وشهدت مباراة يوفنتوس ولاتسيو بالأمس إثارة كبيرة، وشهدت العديد من اللحظات المشتعلة، خصوصاً خلال مجريات الشوط الثاني.

وكان يوفنتوس من تقدم في المباراة عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 25، ونجح لاتسيو في إنهاء الشوط الأول بنتيجة التعادل بهدفٍ سجله لويز فيليبي في الوقت بدل الضائع.​

وكانت الدقيقة 69 حاسمة في المباراة عندما قام الحكم بطرد الظهير الأيمن الكولومبي خوان كوادرادو، ليستغل لاتسيو النقص العددي في تشكيلة يوفنتوس ويتقدم بالنتيجة.

وسجل النجم الصربي سيرج ميلينكوفيتش يافيتش هدف الفوز لنسور العاصمة الإيطالية في الدقيقة 74، وشهدت الدقائق التالية فرصة تعزيز التقدم بحصول لاتسيو على ركلة جزاء، لكنه تشيرو إيموبيلي أهدرها، وتمكن الحارس البولندي فويتشيك تشيزني من التصدي للركلة وللمتابعة من نفس اللاعب.

وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع تسجيل لاتسيو الهدف الثالث والأخير عن طريق اللاعب فيليبي ساسيدو.

وبهذا الفوز عزز لاتسيو مركزه الثاث بـ 33 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز الثاني بـ 36 نقطة، وعزز إنتر ميلان صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 38 نقطة.