  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. لاتسيو يحسم القمة ويعزز صدارة إنتر ميلان

الأحد 08 ديسمبر 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. لاتسيو يحسم القمة ويعزز صدارة إنتر ميلان


وكالات / سما /

ودع يوفنتوس العاصمة روما وملعب “أولمبيكو” بالخسارة على يد لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في قمة مثيرة أقيمت مساء أمس السبت، لحساب الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإيطالي 2019-2020.

وشهدت مباراة يوفنتوس ولاتسيو بالأمس إثارة كبيرة، وشهدت العديد من اللحظات المشتعلة، خصوصاً خلال مجريات الشوط الثاني.

وكان يوفنتوس من تقدم في المباراة عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 25، ونجح لاتسيو في إنهاء الشوط الأول بنتيجة التعادل بهدفٍ سجله لويز فيليبي في الوقت بدل الضائع.​

وكانت الدقيقة 69 حاسمة في المباراة عندما قام الحكم بطرد الظهير الأيمن الكولومبي خوان كوادرادو، ليستغل لاتسيو النقص العددي في تشكيلة يوفنتوس ويتقدم بالنتيجة.

وسجل النجم الصربي سيرج ميلينكوفيتش يافيتش هدف الفوز لنسور العاصمة الإيطالية في الدقيقة 74، وشهدت الدقائق التالية فرصة تعزيز التقدم بحصول لاتسيو على ركلة جزاء، لكنه تشيرو إيموبيلي أهدرها، وتمكن الحارس البولندي فويتشيك تشيزني من التصدي للركلة وللمتابعة من نفس اللاعب.

وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع تسجيل لاتسيو الهدف الثالث والأخير عن طريق اللاعب فيليبي ساسيدو.

وبهذا الفوز عزز لاتسيو مركزه الثاث بـ 33 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز الثاني بـ 36 نقطة، وعزز إنتر ميلان صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 38 نقطة.

#لاتسيو #يوفنتوس

الأكثر قراءة اليوم

تل ابيب تبعث رسالة للمخابرات المصرية على خلفية اطلاق الصواريخ من غزة.. اليك تفاصيلها

داخلية غزة : هذا هو المسموح والممنوع حمله عبر معبر رفح البري!!!

شاهد.. تحقيق إسرائيلي يكشف سبب فشل اغتيال قادة حماس عام 2003

شاهد.. الاحتلال : اطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وإصابة مستوطنين اثنين بجراح

القسام يغرد حول احداث الاقصى: مقدمة لانفجار قادم وصبرنا لن يكون طويلاً

محدث : إصابتان في غارات إسرائيلية متفرقة على غزة

بعد موافقة مصر ..هنية يبدأ جولة خارجية تشمل عدة دول وتستمر 6 شهور

الأخبار الرئيسية

بينيت: لم تنجح دولة يهودية في تاريخنا بعبور العقد الثامن

نتنياهو يهدد غزة ويتعهد فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن

ترامب: السلام بين اسرائيل والفلسطينيين مهمة صعبة للغاية وعلى حماس اعادة الجنود الاسرى

مصادر مصرية: القاهرة أبلغت "حماس" بأن "صفقة القرن" سقطت وهذا هو البديل ..

i

هنية يصل تركيا بمستهل زيارة خارجية تستمر مدة 6 شهور