فيديو.. بنزيما يقود ريال مدريد لعبور إسبانيول وتصدر الليجا

وكالات / سما /

حقق ريال مدريد انتصارًا هاما على إسبانيول بهدفين دون رد، خلال مواجهة الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليجا.

وسجل الأهداف لريال مدريد، الثنائي الفرنسي رافائيل فاران وكريم بنزيما في الدقائق 37 و79.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.

دخل زيدان المباراة، بعدة تغييرات في التشكيلة الأساسية في ظل لعنة الإصابات التي ضربت الفريق، حيث شارك فيرلاند ميندي في مركز الظهير الأيسر لتعويض مارسيلو، وفينيسيوس جونيور لتعويض هازارد، ورودريجو بدلا من جاريث بيل.

أول تهديد في المباراة، كان من نصيب ريال مدريد، حيث انطلق البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور على الطرف الأيسر ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها حارس إسبانيول دييجو لوبيز، لترتد أمام فيدي فالفيردي الذي سدد بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 6.

وارتدت كرة من دفاع إسبانيول، بعد تنفيذ ريال مدريد لركلة ركنية في الدقيقة 11، وصلت بين أقدام البرازيلي رودريجو وسدد بقوة بجانب القائم الأيسر للحارس دييجو لوبيز.

واستمر ضغط الميرنجي من الطرف الأيسر، وهذه المرة تسديدة من داخل المنطقة من الفرنسي كريم بنزيما مستغلا تمريرة من زميله رودريجو لكن الحارس لوبيز تصدى لها بسهولة في الدقيقة 14.

وجاءت أول محاولة من إسبانيول بكرة رأسية من إستيبان جرانيرو في الدقيقة 26، وتصدى لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة.

وتألق دييجو لوبيز حارس مرمى إسبانيول في التصدي لتسديد صاروخية من فيدي فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد، من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 36.

ونجح المدافع رافائيل فاران في افتتاح التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 37، حيث استقبل تمريرة من كريم بنزيما على الطرف الأيسر لمنطقة جزاء إسبانيول، وسدد بقوة على يسار الحارس دييجو لوبيز.

واستمرت محاولات الميرنجي من أجل تسجيل الهدف الثاني، لكن دون أي إيجابية على مرمى دييجو لوبيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، سيطر ريال مدريد على الكرة، واستمر في الضغط، وأهدر كريم بنزيما انفرادًا

بحارس إسبانيول دييجو لوبيز، حيث سدد كرة أرضية تصدى لها حارس الفريق الكتالوني بقدميه في الدقيقة 54.

وواصل بنزيما إهداره للفرص، حيث استقبل تمريرة من فينيسيوس أمام المرمى لكنه سدد بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 70.

وظهرت خطورة إسبانيول في الربع ساعة الأخيرة، حيث حاول مارك روكا تسديد كرة من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها ببراعة كورتوا في الدقيقة 76.

وأخيرًا نجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 79، حيث تبادل الكرة مع فيدي فالفيردي في منطقة الجزاء، وسدد على يمين الحارس دييجو لوبيز.

وتلقى فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد البطاقة الصفراء الثانية، ويحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 83.

ونجح ريال مدريد في الحفاظ على توازنه بعد الطرد في الدقائق العشر الأخيرة، ليُحقق 3 نقاط هامة في صراعه مع غريمه التقليدي برشلونة على الصدارة.