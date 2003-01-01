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ما هي رؤية نتنياهو لتفادي جولة انتخابات ثالثة ؟

الأحد 08 ديسمبر 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي رؤية نتنياهو لتفادي جولة انتخابات ثالثة ؟


القدس المحتلة / سما /

طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، بإجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة فقط.

وقال نتنياهو إنه "لا يزال مهتما بتشكيل حكومة وحدة، لكن في حال لم ينجح الأمر: "هناك أمر واحد يجب القيام به لمنع إجراء انتخابات غير ضرورية للكنيست- لإجراء انتخابات مباشرة للكنيست بيني وبين بيني غانتس".

كما هاجم نتنياهو قادة تحالف "أزرق أبيض" واتهمهم بإحباط الجهود لإقامة حكومة وحدة وطنية. قائلاً: "في الأسابيع القليلة الماضية قطعت شوطاً طويلاً".

وتابع "لم أوفر أي جهد من أجل إقامة حكومة وحدة ومنع انتخابات غير ضرورية. أطلعت بيني غانتس وأزرق أبيض على مواد استخباراتية وسياسية حساسة جداً. هم يدركون جيداً التهديدات من جانب إيران، هم يدركون جيداً الفرص الضخمة أمام الولايات المتحدة والدول العربية. ومع ذلك هم لا يضعون أمامهم المصالح الوطنية، إنما الخيال الشخصي ليائير لابيد بأن يصبح رئيساً للحكومة".

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