وفد من سفراء الأمم المتحدة يزور حدود غزة ويطلعون على انفاق حماس

القدس المحتلة / سما /

يصل يوم الثلاثاء المقبل، وفد من سفراء عدة دول لدى الأمم المتحدة إلى إسرائيل في زيارة ستستغرق عدة أيام.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ينظم تلك الزيارة، حيث سيصل سفراء عدد من الدول إلى الحدود مع قطاع غزة.

وسيتم إطلاعهم على أحد أنفاق حماس التي ضبطت على الحدود، ومناطق وجود بطاريات القبة الحديد، ويلتقون بقيادات عسكرية إسرائيلية تنقل لهم صورة ما يجري في غزة.

وسيتوجه السفراء في جولة عامة بإسرائيل ومنها منطقة البحر الميت وغور الأردن. كما أنه سيلتقي مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.