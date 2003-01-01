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ترامب: السلام بين اسرائيل والفلسطينيين مهمة صعبة للغاية ويدعو حماس لاعادة الاسرى الاسرائيليين

الأحد 08 ديسمبر 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: السلام بين اسرائيل والفلسطينيين مهمة صعبة للغاية ويدعو حماس لاعادة الاسرى الاسرائيليين


واشنطن / وكالات /

القى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية كلمة أمام مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأمريكي (IAC) المنعقد في هوليوود، بولاية فلوريدا حيث استقبله حشد كبير يقدر بنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة من الحاضرين.


واستهل الرئيس الأمريكي كلمته بالقول: "أنا أحب إسرائيل"، ثم قال: "يقولون إن أصعب ما يمكن تحقيقه هو السلام بين إسرائيل والفلسطينيين - إذا لم يتمكن جارد كوشنير من تحقيق ذلك - فذلك يعني انه حقا مستحيل".


وقال ترامب "لقد صوت الكثيرون منكم لصالح الإدارة السابقة. في يوم من الأيام، سيتعين عليكم ان توضحوا ذلك لي لأنني لا أعتقد أن الإدارة السابقة كانت تحب إسرائيل، بعض اليهود لا يحبون إسرائيل بما فيه الكفاية"، في إشارة الى إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما.


وأضاف ترامب أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تعرضت لكثير من الضرر إبان إدارة أوباما، غير انه ومنذ توليه منصبه – "وقف بحزم وبفخر إلى جانب إسرائيل".


وقال "العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة اليوم أقوى من أي وقت مضى. لم يكن لإسرائيل صديقا أفضل في البيت الأبيض من دونالد ترامب".

ودعا ترامب الى إعادة الاسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة قائلا "لقد أوضحت ادارتي أن الولايات المتحدة تؤيد حق إسرائيل المطلق في الدفاع عن النفس، وتدعو إلى إعادة الأسرى والجثامين الإسرائيلية التي تحتجزها حماس".


وتوعد الرئيس الأمريكي الفلسطينيين قائلا "إذا استمر الفلسطينيون في إطلاق التصريحات المسيئة لنا والقيام بأشياء شريرة، فلن نعيد إليهم المساعدات التي كنا نقدمها لهم في السابق. لا أدري كيف أتفاوض معهم بينما أمنحهم المال؟".


وقال إنه يجب ألا يسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية، ثم هاجم حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في أوروبا وقال: "ادارتي تدين بشدة حملة BDS المناهضة لإسرائيل".

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