سلطات الاحتلال تمدّد قرار وضع اليد على أراضٍ في طولكرم وقلقيلية وسلفيت

الضفة المحتلة / سما /

مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرار وضع اليد على آلاف الدونمات من أراضي طولكرم وقلقيلية وسلفيت.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ ، إن القرارات العسكرية جاءت مرفقة بخرائط تفصيلية، تحت عنوان أمر بوضع اليد، (تمديد سريان وتعديل حدود)، بهدف الحفاظ على مسار الجدار والابقاء عليه لأسباب أمنية، ويسري القرار لغاية ثلاث سنوات من توقيعه أي الى 31-12-2022.

وبحسب ابو الشيخ، فإن مجمل المساحات المتأثرة من قرارات تمديد السريان ما يقارب "2975 دونما"، وهي مناطق تمثل السلة الغذائية للمحافظات، حيث انها مزروعة بالحمضيات والخضراوات والفواكة، وتحصر آبارا ارتوازية.