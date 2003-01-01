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رام الله: الحبس لعامين وغرامة مالية لمدان بتكرار تعاطي المواد المخدرة

الأحد 08 ديسمبر 2019 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي رامز مصلح واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (ه،س،ش)، بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية خلافا لإحكام المادة (5/4/أ) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين، وغرامة مالية بقيمة ألفي دينار أردني، ومصادرة المادة المضبوطة، وإتلافها حسب الأصول.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (م،غ) بتهمة السرقة خلافا للمادة 406/3/ج من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة رام الله الأستاذ عبد الرحمن حسين.

#محكمة

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