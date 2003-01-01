هنية يصل تركيا بمستهل زيارة خارجية تستمر مدة 6 شهور

غزة / سما /

قال مصدر فلسطيني مطلع الأحد، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وصل إلى تركيا فجرا، كمحطة أولى ضمن زياراته الخارجية، وذلك تأكيدا لما نشرته "عربي21" في وقت سابق.



وأشار المصدر لـ"عربي21"، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إلى أنه "من المقرر أن يزور هنية ماليزيا للمشاركة في منتدى كوالالمبور، الذي سيعقد في الفترة بين 18 كانون الأول/ ديسمبر وحتى الـ21 من الشهر ذاته"، إضافة إلى زيارة قطر ودول أخرى.



وكان مصدر فلسطيني ذكر الجمعة الماضي أن "السلطات المصرية تعاطت بإيجابية مع جولة خارجية لهنية، عقب إنهاء زيارته على أراضيها"، لافتا إلى أن هنية سيتوجه في زيارة إلى تركيا، التي يصل إليها فجر الأحد.



وذكر المصدر أن هنية في إطار جولته الخارجية، سيشارك في منتدى "كوالالمبور" الذي سيعقد في العاصمة الماليزية على هامش القمة الإسلامية المقرر عقدها في الـ18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الـ21 من الشهر نفسه، وتجمع زعماء 5 دول؛ ماليزيا وتركيا وباكستان وإندونيسيا وقطر.



وأشار المصدر إلى أن هنية في إطار جولته الخارجية، سيقوم بزيارة إلى دولة قطر أيضا، منوها إلى أن رئيس "حماس" سيبقى مدة 6 شهور خارج قطاع غزة.

وستكون هذه الجولة الخارجية الأولى لهنية، بعد انتخابه رئيسا لحماس، في أيار/ مايو 2017.