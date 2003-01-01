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الهند: مصرع 43 شخصا على الأقل في حريق مصنع في نيودلهي

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهند: مصرع 43 شخصا على الأقل في حريق مصنع في نيودلهي


وكالات

لقي 43 شخصا على الأقل مصرعه، صباح الأحد، جراء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي، وشب الحريق صباحا في الحي القديم في المدينة حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة والمستودعات.

 وأوضحت الشرطة أن الحريق اندلع في مصنع بمنطقة أناج ماندي، في حوالي الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش من فجر الأحد، عندما كان في المبنى أكثر من 50 عاملا نائمين. 

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث أودى بحياة 43 شخصا أغلبهم من العمال، فيما أصيب عدد آخر، قائلة إن "أسباب الحريق غير واضحة حاليا، وتم إرسال نحو 30 وحدة من مصلحة الإطفاء إلى الموقع، وتمت السيطرة على الوضع".

وأفادت الشرطة المحلية بأن الحريق انتشر في مساحة قدرها 55 مترا مربعا، وذكرت أنها أغلقت على إثره طريق السيارات راني جانسي، الواقع في المنطقة قرب المصنع.

من جانبها، قالت مصلحة الإطفاء إن وحداتهما استطاعت إنقاذ 22 من العمال الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في المصنع خلال اندلاع الحريق وتم نقلهم إلى المستشفيات قصد العلاج. وقال نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي ، سونيا تشودري ،"قمنا بإنقاذ أكثر من 50 شخصا".

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