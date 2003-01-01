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الحكومة ترحب بقرار الكونغرس الأميركي الداعم لحل الدولتين

الأحد 08 ديسمبر 2019 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة ترحب بقرار الكونغرس الأميركي الداعم لحل الدولتين


رام الله / سما /

رحبت الحكومة بتصويت الكونغرس الأميركي لصالح مشروع القرار(H.R 326)، الذي يدعم تحقيق سلام فلسطيني إسرائيلي على أساس حل الدولتين، ويقطع الطريق على دعاة الضم والاستيطان.

وعبرت الحكومة عن ارتياحها الشديد لتنامي المعارضة البرلمانية الأميركية للسياسات التي تنتهجها إدارة ترمب ضد القضية الفلسطينية، وتعتبر هذا القرار الذي جاء بأغلبية "226" صوتا مقابل "188" صوتا بمثابة تحول تاريخي ومفصلي في معارضة أعلى مؤسسة تشريعية أميركية لسياسات ترمب المناقضة لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت تطلعها إلى أن يشكل هذا القرار نافذة أمل لعلاقات جديدة مع الولايات المتحدة، تقوم على أساس قيم الحق والعدل والمساواة التي وضعها الآباء المؤسسون للولايات المتحدة، وذلك بعد أن تتمكن تلك المعارضة من الإطاحة بسياسات ترمب الذي يواجه محاكمة قد تؤدي إلى عزله.

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