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الطقس: امطار مصحوبة بعواصف رعدية مساءً

الأحد 08 ديسمبر 2019 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: امطار مصحوبة بعواصف رعدية مساءً


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، واعتبارا من ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا تسقط زخات من الامطار على المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق وتكون الامطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قويه احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
الأثنين: يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يكون الجو غائم وبارد وماطرا على فترات على مختلف المناطق والامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.
الثلاثاء: يكون الجو غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط يإذن الله الامطار على مختلف المناطق وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:
1- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.
2- شدة سرعة الرياح
3- تدني مدى الرؤيا الأفقية.
4- خطر التزحلق على الطرقات

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