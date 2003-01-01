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فلسطين تفوز بالمركز الأول في تحدي العرب لإنترنت الأشياء

السبت 07 ديسمبر 2019 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تفوز بالمركز الأول في تحدي العرب لإنترنت الأشياء


دبي /سما/

 حصل مشروع "أبجد" الفائز عن فئة الشركات الناشئة في تحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي، على المركز الأول في تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2019، الذي أقيم في دبي.

وحصد "أبجد" هذا النجاح وسط منافسة قوية مع عدد من المشاريع والشركات الناشئة المرشحة من  دول عربية مختلفة منها الإمارات والسعودية وتونس والمغرب ومصر، وعقب جلسات تحكيم عالية المستوى رافقت المؤتمر الذي عقد على مدار ثلاثة أيام.

وفي حديثه حول هذا الإنجاز، عبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة النيزك عارف الحسيني عن فخره بالشباب الفلسطيني الريادي ومشاريعهم المتميزة، مشيدا بإبداعاتهم وتميزهم على المستوى الاقليمي.

وأثنى على دورهم الريادي في الارتقاء بالمسيرة الإبداعية الفلسطينية ووضع بصمة فلسطين في قواعد الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى التقدم والتطور الملحوظ كما وكيفا بالمشاريع الريادية منذ العام 2005 وحتى اليوم.

يشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي استكمالا للنجاح الذي حققه تحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي للعام 2019، والذي نظمته مؤسسة النيزك الشهر الماضي ولأول مرة في فلسطين بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، وتأهل من خلاله ثلاثة مشاريع تكنولوجية فلسطينية متخصصة في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي منها مشروع "أبجد" لتمثيل فلسطين في نهائيات تحدي العرب في دبي.

المشروع الفائز "أبجد" هو تطبيق للأجهزة الذكية لأصحابه أيهم بدر ومحمود الجربان، يستخدم الذكاء الإصطناعي في إنشاء طريقة تواصل فعالة بين الصم والبكم العرب وبين باقي أفراد المجتمع، من خلال تحويل الكلام المحكي إلى لغة إشارة تمثلها شخصية افتراضية داخل التطبيق، كما وتحول إشارات لغة الصم والبكم التي يكتب بها المستخدم إلى كلام مسموع عبر لوحة مفاتيح مبتكرة.

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