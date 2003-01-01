صلاحيات تتجاوز الكنيست.. نتنياهو يهاجم "كاحول لافان" ويدعو لإجراء انتخابات مباشرة

القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، بينه وبين منافسه على تشكيل الحكومة، رئيس "كاحول لافان" بيني غانتس، وذلك قبل 4 أيام من انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، للكنيست لتقديم توصية بتكليف مرشح لتشكيل حكومة بتأييد 61 عضو كنيست.

وقال نتنياهو، مساء اليوم السبت، إنه قام بجهود كبيرة في الأسابيع الأخيرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجنب إجراء انتخابات برلمانية ثالثة، خلال أقل من عام. وأضاف أنه أطلع غانتس وآخرين على معلومات استخبارية وسياسية "حساسة جدًا"، وأنهم يدركون "التهديدات من قبل إيران" بالإضافة إلى "الفرص الكبيرة مع الولايات المتحدة ودول عربية".

وهاجم نتنياهو "كاحول لافان" قائلا إنهم يتجاهلون المصلحة الوطنية وأن أولوياتهم هي أن يصبح يائير لبيد رئيسا للحكومة، ووصف ذلك بـ"الفنتازيا الشخصية"، واستدرك أن الفرصة لا تزال قائمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن "كاحول لافان" يصرون على رفض ذلك، على حد تعبيره، وأن الإمكانية الأخرى الواردة هي إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة لتجنب انتخابات برلمانية ثالثة.

صلاحيات تضعف الكنيست

وقال مصدر رفيع المستوى في الليكود، لموقع صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم، إن المقترح الذي قدمه نتنياهو ويجري إعداده بالحزب، سيمكن رئيس الحكومة المنتخب من تعيين وزراء وإقرار موازنة الدولة حتى في حال رفض الكنيست لقرارته، وأنه سيضعف من إمكانية الكنيست حجب الثقة عن الحكومة.

وحسب مصادر في الليكود، فإن المقترح لن يقدم بصيغته النهائية كمشروع قانون للتصويت في الكنيست، دون التوصل لاتفاق حول ذلك مع "كاحول لافان".

وعقب تحالف "كاحول لافان" على مقترح نتنياهو في بيان، بأنهم منشغلون في منع إجراء انتخابات "مكلفة" ولا حاجة لها، واعتبر أن تصريحات نتنياهو مساء اليوم هي مناورة إعلامية لاعتماد طريقة انتخابات مباشرة جربت في السابق وفشلت فشلا ذريعًا، في إشارة إلى طريقة الانتخابات المباشرة التي جربت في التسعينيات بين نتنياهو وشمعون بيرس لأول مرة، وألغيت مطلع الألفية. وأكد البيان على أن الانتخابات المباشرة لن تغير على الأغلب من شكل الخارطة السياسية.

وقال غانتس، أمس الجمعة، إن نتنياهو لم يقدم مقترحًا جديدًا لـ"كاحول لافان" لتجنب الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويرفض التنازل عن الحصانة البرلمانية قبل محاكمته ويتمسك بكتلة اليمين، وعلى أن يكون أولا في التناوب على رئاسة الحكومة.

وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، دعم حزبه "اليمين الجديد" لإجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة"، وكرر ادعاء نتنياهو بأن الانتخابات المباشرة هي الإمكانية الوحيدة لتجنب انتخابات ثالثة ورابعة وخامسة، على حد تعبيره.

ومن الناحية القانونية، تستدعي انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة إجراء تعديل على "قانون أساس الحكومة"، الذي يتطلب تأييد 61 عضو كنيست، كما تطرح إشكالية دستورية إن كانت الكنيست بعد حلها مخولة بإجراء تعديلات على طريقة الانتخابات، في حال لم يتمكن نتنياهو من تعديل القانون حتى يوم الأربعاء المقبل، الموعد الأخير لتقديم توصيات للرئيس الإسرائيلي بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة، فيما الترجيحات ألا ينجح نتنياهو وغانتس بتقديم توصيات من 61 عضو كنيست لتشكيل الحكومة، ما يعني حل الكنيست الـ22 والتوجه لانتخابات برلمانية ثالثة.

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، ونشرته مساء أمس، الجمعة، تقدم "كاحول لافان" برئاسة غانتس، على الليكود نتنياهو، فيما اعتبر 52% من الإسرائيليين أن نتنياهو لا يستطيع الاستمرار في شغل منصب رئيس الحكومة، بعد اتهامه بقضايا فساد.