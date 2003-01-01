الشرطة تؤمن وتشارك بمراسم إضاءة شجرة الميلاد في بيت ساحور

بيت لحم / سما /

أمنت الشرطة مساء اليوم مراسم إضاءة شجرة الميلاد في مدينة بيت ساحور إيذانا ببدء إحتفالات اعياد الميلاد المجيدة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن العقيد فؤاد أبو عرقوب نائب مدير شرطة محافظة بيت لحم شارك مساء اليوم باحتفال إضاءة شجرة الميلاد بمدينة بيت ساحور إيذانا ببدء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة بحضور المحافظ كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم والوزيرة رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار والعميد ناظر عمر قائد منطقة بيت لحم والسيد محمد المصري أمين سر إقليم حركة فتح بالمحافظة والسيد جهاد خير رئيس بلدية بيت ساحور وقادة الأجهزة الأمنية بمحافظة بيت لحم وعدد من قناصل الدول وعدد من كبار رجال الدين وجمع غفير من أهالي مدينة بيت ساحور .

وأكد على أن عناصر شرطة محافظة بيت لحم انتشروا منذ ساعات الظهيرة بوسط مدينة بيت ساحور وعلى المفارق الرئيسية وذلك لتأمين مراسم إضاءة الشجرة وتسهيل حركة الكشافة التي جابت شوارع المدينة .