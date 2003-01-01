  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد.. الاحتلال يزعم: اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وصفارات الانذار تدوي

السبت 07 ديسمبر 2019 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الاحتلال يزعم: اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وصفارات الانذار تدوي


غزة / سما /

أشارت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم السبت، الى انطلاق صفارات الانذار في مستوطنات الغلاف، جراء اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية.

ووفقا للمصادر العبرية، فان صفارات الإنذار قد دوت أكثر من مرة في مستوطنات "نير عام ومفلاسيم وسديروت" بغلاف غزة، مشيرة انه تم اطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه سديروت.

فيما افادت المصادر العبرية، باصابة مستوطنين اثنين في سديروت أثناء الركض نحو الملاجئ.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "متابعة للتقارير عن إطلاق إنذارات في غلاف غزة وسديروت قبل قليل فالحديث عن رصد اطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها".

ونشرت وسائل اعلام عبرية، مقطع فيديو يظهر محاولة اعتراض القبة الحديدية لصواريخ في سماء مستوطنة سديروت المحاذية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نشر الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، اليوم السبت، تغريدةً عبر حسابه الشخصي في "التلغرام"، وذلك تعليقاً حول ما يحدث في المسجد الأقصى من اعتداءات ضد المصلين من قبل الاحتلال.

وأكد أبو عبيدة، أن ما حدث مؤخراً ويحدث في المسجد الأقصى المبارك من اعتداءاتٍ واستفزازاتٍ وممارساتٍ خطيرة ضد المصلين ورواد المسجد؛ مقدمةٌ وسببٌ لانفجارٍ قادمٍ في وجه الاحتلال.

واعتبر الناطق العسكري ما يحدث صباً للزيت على النار، محملاً الاحتلال المسئولية الكاملة عن استمرارها، "وإنّ صبرنا عليها لن يكون طويلاً"، حسب قوله.

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل مقتل فتاة دفنها والدها وهي على قيد الحياة

شاهد.. تحقيق إسرائيلي يكشف سبب فشل اغتيال قادة حماس عام 2003

منافس نتنياهو.. يميني يدعو لحكم ذاتي فلسطيني واجتياح غزة

أفراد الوحدات الخاصة الإسرائيلية يروون شهاداتهم عن فشل عملية خانيونس

الاحتلال : ”أبو جهاد ليس فقط شخص واحد”و سفن وطائرات و آلاف العناصر شاركوا في اغتياله

صور : الكاراتيه في غزة ليس حكرًا على الرجال

الافراج عن فلسطيني اعتنق اليهودية كان معتقلا في سجن الخليل في الضفة

الأخبار الرئيسية

ابو عبيدة

القسام يغرد حول احداث الاقصى: مقدمة لانفجار قادم وصبرنا لن يكون طويلاً

هل عرض نتنياهو خطته حول ضم غور الاردن امام بومبيو في لشبونه؟.. واشنطن توضح

الاحمد: رد حماس بخصوص الانتخابات بحاجة إلى توضيحات ولقاء قريب بين الرئيس والسيسي بشرم الشيخ

داخلية غزة : هذا هو المسموح والممنوع حمله عبر معبر رفح البري!!!

1

شاهد.. تحقيق إسرائيلي يكشف سبب فشل اغتيال قادة حماس عام 2003