شاهد.. الاحتلال يزعم: اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وصفارات الانذار تدوي

غزة / سما /

أشارت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم السبت، الى انطلاق صفارات الانذار في مستوطنات الغلاف، جراء اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية.

ووفقا للمصادر العبرية، فان صفارات الإنذار قد دوت أكثر من مرة في مستوطنات "نير عام ومفلاسيم وسديروت" بغلاف غزة، مشيرة انه تم اطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه سديروت.

فيما افادت المصادر العبرية، باصابة مستوطنين اثنين في سديروت أثناء الركض نحو الملاجئ.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "متابعة للتقارير عن إطلاق إنذارات في غلاف غزة وسديروت قبل قليل فالحديث عن رصد اطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها".

ونشرت وسائل اعلام عبرية، مقطع فيديو يظهر محاولة اعتراض القبة الحديدية لصواريخ في سماء مستوطنة سديروت المحاذية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نشر الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، اليوم السبت، تغريدةً عبر حسابه الشخصي في "التلغرام"، وذلك تعليقاً حول ما يحدث في المسجد الأقصى من اعتداءات ضد المصلين من قبل الاحتلال.

وأكد أبو عبيدة، أن ما حدث مؤخراً ويحدث في المسجد الأقصى المبارك من اعتداءاتٍ واستفزازاتٍ وممارساتٍ خطيرة ضد المصلين ورواد المسجد؛ مقدمةٌ وسببٌ لانفجارٍ قادمٍ في وجه الاحتلال.

واعتبر الناطق العسكري ما يحدث صباً للزيت على النار، محملاً الاحتلال المسئولية الكاملة عن استمرارها، "وإنّ صبرنا عليها لن يكون طويلاً"، حسب قوله.