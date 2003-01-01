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شيلح: نتنياهو يستغل المشاكل لجني مكاسب شخصية

السبت 07 ديسمبر 2019 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيلح: نتنياهو يستغل المشاكل لجني مكاسب شخصية


القدس المحتلة / سما /

حمّل عضو الكنيست عن حزب أزرق أبيض عوفر شيلح، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن خوض الانتخابات الثالثة.
 
واتهم شيلح نتنياهو خلال لقاء ثقافي ببئر السبع وفق موقع "والا" العبري، اليوم السبت، باستغلال مشاكل سياسية وأمنية لجني مكاسب شخصية.
 
وأضاف: "العلل السياسية التي يستخدمها نتنياهو لتبرير رغبته في تولي رئاسة الوزراء أولًا في إطار التناوب خالية من أي مضمون".
 
وتابع شيلح: "استبعد ضم غور الأردن بسبب معارضة المملكة وأيضًا استبعد إبرام حلف دفاعي مع الولايات المتحدة بسبب معارضة جميع الجهات المهنية لهذه الخطوة".

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