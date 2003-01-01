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الكتلة الإسلامية في بيرزيت تنهي اعتصامها بعد تعهدات بوقف الملاحقة

السبت 07 ديسمبر 2019 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكتلة الإسلامية في بيرزيت تنهي اعتصامها بعد تعهدات بوقف الملاحقة


رام الله / سما /

أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت إنهاء اعتصامها بعد ضمانات وتعهدات قدمت لها بعدم تعرض الأجهزة الأمنية للطلبة المعتصمين وملاحقتهم على خلفية نشاطاتهم الطلابية.

وأوضحت الكتلة أنها تلقت وعودات عديدة بعد اعتصامها لأسابيع في حرم الجامعة احتجاجاً على استمرار الملاحقة الأمنية بحق طلب الجامعة وأعضاء مجلس الطلبة، تخللتها جهود مشكورة من إدارة الجامعة ونقابة العاملين، بالإضافة إلى المساعي المقدرة للعديد من الشخصيات الوطنية والمؤسسات والهيئات الحقوقية في سبيل وقف ملاحقة واعتقال طلبة الجامعة.

وجددت رفضها للاعتقال السياسي، ولتوغل الأجهزة الأمنية وتدخلها في الحياة الطلابية النقابية.

وقالت في بيان لها: لقد أكد طلبة جامعة بيرزيت مرة أخرى مبدأهم الثابت في رفض اعتقال زملائهم على خلفية خدمة الطلبة وعملهم النقابي، مرسلة الشكر والعرفان لعموم الطلبة على دعمهم وإسنادهم ورفضهم للظلم الواقع على إخوانهم المعتصمين.

كما شكرت الكتلة إدارة جامعة بيرزيت ونقابة العاملين فيها، وكل الشخصيات والمؤسسات الوطنية على جهودهم واتصالاتهم لوقف ملاحقة الطلبة وتوفير الحماية لهم.

وتعهدت أنها ستبقى الوفية لخدمة الطلاب، والنهوض بالحركة الطلابية لتكون رائدة العمل الطلابي والنقابي.

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