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ساعة "رولكس" تتسبب في مقتل طالب عربي وسط لندن

السبت 07 ديسمبر 2019 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعة "رولكس" تتسبب في مقتل طالب عربي وسط لندن


سما / وكالات/

تعرض طالب عماني لعملية طعن أمام احدى المتاجر الشهيرة في لندن مساء الخميس الماضي .

وأفادت وسائل إعلام بريطانية ، أن الطالب محمد عبد الله العريمي (26 عاما) ، توفي نتيجة طعن من قبل ملثمون ، أمام متجر هارودز الشهير .

وأوضحت وسائل الإعلام أن العريمي كان في طريق عودته إلى منزله برفقة صديق له بعد خروجهما من مطعم، عندما تعرض له اللصوص وطلبوا منه أن يعطيهم ساعة "رولكس" كان يرتديها .

وبحسب صديق له، حاول مقاومة اللصوص فطعنوه بسكين، ما أدى إلى وفاته، وقد عثر عليه ميتا قرابة الساعة الواحدة من صباح الجمعة.

وأثار هذا الحادث استغراب البعض لأنه وقع في وسط لندن وأمام أحد أشهر المتاجر في العالم.

ويعتبر هذا حادث القتل الثالث في لندن خلال 24 ساعة. ولا تعتقد الشرطة أن الحوادث الثلاثة مرتبطة.

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