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ازمة تشكيل الحكومة.. مساعٍ إسرائيلية للتوصية بإدلشتاين ليكون رئيسًا للوزراء

السبت 07 ديسمبر 2019 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ازمة تشكيل الحكومة.. مساعٍ إسرائيلية للتوصية بإدلشتاين ليكون رئيسًا للوزراء


القدس المحتلة / سما /

كشف عضو الكنيست ومر بار ليف من تكتل العمل - غيشير، أنه يسعى إلى جمع 61 توقيعًا من أعضاء الكنيست لكي يوصون الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين بإسناد عملية تشكيل الحكومة القادمة إلى رئيس الكنيست بولي إدلشتاين.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإنه كشف عن ذلك خلال ندوة ثقافية أقيمت في تل أبيب اليوم، حيث اعتبر بارليف أنه على مختلف الأحزاب أن تدرك أن هذا الاحتمال قد يكون أخر فرصة لتفادي الذهاب إلى انتخابات ثالثة.

من جانبه حمل عضو الكنيست عن حزب أزرق- أبيض عوفير شيلح، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن خوض الانتخابات الثالثة. متهمًا إياه باستغلال علل سياسية وأمنية لجني مكاسب شخصية.

وفي ندوة ثقافية أقيمت في بئر السبع اليوم قال شيلح، إن العلل السياسية التي يستخدمها نتنياهو لتبرير رغبته في تولي رئاسة الوزراء أولًا في إطار التناوب خالية من أي مضمون.

وقال "أستبعد ضم غور الأردن بسبب معارضة المملكة وأيضًا استبعد إبرام حلف دفاعي مع الولايات المتحدة بسبب معارضة جميع الجهات المهنية لهذه الخطوة".

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