كاتس: لن نسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية والخيار العسكري وارد!

القدس المحتلة / سما /

صرح وزير خارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في مقابلة مع صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية يوم السبت، أن بلاده ستكون مستعدة لقصف إيران من اجل وقف إمكانياتها المتعلقة بالأسلحة النووية.

وفي رد كاتس عن سؤال الصحيفة: “هل يعتبر قصف إيران خيارا تدرسه إسرائيل؟" قال كاتس: “نعم، إنه خيار، لن نسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها، إذا كان التحرك العسكري هو السبيل المحتمل لوقف ذلك، فإننا سوف نسلكه”.

وقال كاتس في كلمته أمام المؤتمر أمس الجمعة إنه "حان الوقت" للدول الغربية والعربية أن “تشكل ائتلافا يردع إيران ويطلب منها وقف برامجها النووية”.

وفي معرض حواره انتقد إسرائيل كاتس دولا أوروبية، بسبب "عدم دعم النهج المتشدد الذي تتبناه الولايات المتحدة"، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي عام 2015.واضاف كاتس: “طالما أن الإيرانيين يخدعون أنفسهم بالاعتقاد أن لديهم دعما من جانب أوروبا، سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم للاعتراف بالهزيمة".

وكان كاتس ذكر، "نحن بحاجة إلى إنشاء تحالف عسكري عربي ـ غربي من شأنه أن يهدد إيران ويدفعها لوقف برنامجها النووي، الذي يشكل تهديدًا لأوروبا أيضاً".

ووفقا لما قاله كاتس في كلمته خلال منتدى (حوارات متوسطية 2019) الملتئم في روما يوم الجمعة، فإن “طهران تقوم بتطوير أسلحة جديدة، وهذا هو السبب في أن احتواء إيران لا يخدم مصلحة إسرائيل فحسب، بل يصب في مصلحة الجميع أيضاً”.

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الدولة اليهودية تعتبر الجمهورية الإسلامية “التهديد الرئيسي لاستقرار المنطقة”، لأنها “تحاول إقامة ثورة شيعية، وتواصل دعم الحكومة السورية بهدف إنشاء قاعدة ثابتة لمهاجمة إسرائيل”.

وأشار الوزير كاتس الى أن الحكومة الإسرائيلية لديها “حوار مفتوح وعلاقة تعاون ثنائية مع روسيا لتحقيق الاستقرار في سورية”، وأنه “لتحقيق ذلك يجب علينا وقف إيران”.

أما فيما يتعلق بالاضطرابات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية، فقد قال الوزير الإسرائيلي إن طهران “ديكتاتورية، ودعونا لا ننسى ما تفعله (السلطات الإيرانية) بالسكان، فقد سقط آلاف القتلى، ووفقًا لبعض وسائل الإعلام، فقد تم حظر استخدام الإنترنت مرة أخرى”.