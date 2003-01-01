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إضراب شامل في الخليل الاثنين المقبل

السبت 07 ديسمبر 2019 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب شامل في الخليل الاثنين المقبل


رام الله / سما /

 أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في محافظة الخليل، أن يوم بعد غد الإثنين، سيكون اضرابا شاملا في المحافظة، للتصدي للهجمة الاستيطانية، التي تستهدف المدينة وبلدتها القديمة.

وقالت "فتح" في بيان صحفي اليوم السبت، إن استهداف الخليل واستباحة الحرم الإبراهيمي الشريف والاستيلاء على الأراضي في شمال المحافظة وجنوبها، وفي مسافر يطا، واغتيال الشهداء عمر البدوي من مخيم العروب، وبدوي المسالمة من دورا، ومحمد نواجعة من يطا، وعمليات المداهمة والاستيلاء المستمرة في كافة مناطق المحافظة، تدلل على أن هناك قرارا سياسيا من حكومة اليمين المتطرف بالهجوم على الخليل، وتهويد البلدة القديمة، استكمالاً لمخطط التهويد ومحاولة تغيير الحقائق التاريخية على الأرض.

وأكدت حركة "فتح" أنها ستعمل بكل جهد ممكن لوقف الاجراءات الاحتلالية التهويدية في الخليل، وباقي أراضي دولة فلسطين، وفاءً لدماء الشهداء ونضالات شعبنا، وحقه في تقرير المصير فوق أرضه التاريخية.

وكان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، اعطى الضوء الأخضر، الاسبوع الماضي لبناء حي استيطاني في سوق الخضار القديم "الحسبة" بمدينة الخليل.

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