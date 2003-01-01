وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة في شفاعمرو بأراضي الـ48

الناصرة /سما/

شارك العشرات في مدينة شفاعمرو في أراضي الـ48، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة، على خلفية قتل الطالب عادل خطيب الأربعاء المنصرم.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية، التي اقيمت على دوار عين عافية في المدينة، طلاب مدرسة الشاملة (ج) وعدد من أهالي شفاعمرو.

وشهدت البلدات والمدن الفلسطينية بأراضي الـ48، مؤخرًا، حركة احتجاج واسعة ضد العنف وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية، على شكل تظاهرات واعتصامات في مختلف المناطق، تضمّنت إغلاقًا للشوارع الرئيسية.

وبمقتل الخطيب يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل إلى 88 قتيلا بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري، علما بأن العام الماضي شهد مقتل 76 مواطنا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.