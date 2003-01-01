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جامعة بيرزيت تصنف الأولى فلسطينيا و240 عالميا

السبت 07 ديسمبر 2019 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بيرزيت تصنف الأولى فلسطينيا و240 عالميا


رام الله / سما /

 صُنفت جامعة بيرزيت في المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الفلسطينية، وفي المرتبة الـ240 على مستوى العالم للعام الجاري، حسب تصنيف "UI Green Metric" العالمي الذي يصنف الجامعات.

وأوضحت الجامعة في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا التنصنيف يأتي بناء على معايير تعبر عن مدى اهتمام الجامعات بالقضايا المتعلقة بالتنمية المجتمعية والاستدامة البيئية، ومدى التزامها بالممارسات الصديقة للبيئة، وحرصها على زيادة الوعي ضمن نشاطاتها داخل الحرم الجامعي والمجتمع.

ويعتمد التصنيف على 6 معايير رئيسية تهتم بقياس عدد من المؤشرات هي: بيئة العمل والبنية التحتية في الحرم الجامعي، والطاقة والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والاستخدام الأمثل للمياه، ومدى الاهتمام في الاستدامة البيئية في مجال التعليم، وطرحها لمساقات متخصصة بالبيئة والتنمية المستدامة ضمن برامجها الأكاديمية، وفي مجال وسائل المواصلات والتنقل داخل الحرم الجامعي.

وحافظت بيرزيت على تصدرها الجامعات الفلسطينية في هذا التصنيف، وحققت قفزة في تصنيفها بعد أن كانت العام الماضي في المرتبة 305.

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