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بعد موافقة مصر ..هنية يبدأ جولة خارجية تشمل عدة دول وتستمر 6 شهور

السبت 07 ديسمبر 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد موافقة مصر ..هنية يبدأ جولة خارجية تشمل عدة دول وتستمر 6 شهور


القاهرة/سما/

كشف مصدر فلسطيني أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، المتواجد حاليا في القاهرة، سيبدأ جولة خارجية تشمل عدة دول، بعد أن حصل على موافقة السلطات المصرية.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن هنية سيدأ مساء السبت جولة خارجية ستستغرق عدة شهور، بعد أن وافقت مصر على سفره.

وستكون هذه الجولة الخارجية الأولى لهنية، بعد انتخابه رئيسا لحماس، في مايو/أيار 2017.

وأوضح المصدر أن طاقم مكتب هنية وصل بالفعل إلى مدينة إسطنبول التركية، لإجراء الترتيبات الخاصة باستقباله.

ويستخدم الفلسطينيون في قطاع غزة مطار القاهرة الدولي للسفر لدول العالم الخارجي.

وأوضح المصدر أن هنية يعتزم زيارة عدة دول، منها تركيا وماليزيا وروسيا وقطر ولبنان وموريتانيا والكويت.

وسبق لهنية أن زار مصر، خلال السنوات الماضية، والتقى خلالها بمسؤولين مصريين، لكنه لم يغادرها، وعاد للقطاع.

ووصل هنية إلى القاهرة الإثنين الماضي، عبر معبر رفح البري، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.

ومن المتوقع أن يجتمع هنية، برفقة زياد النخالة، رئيس حركة الجهاد الإسلامي، السبت، مع اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، قبيل سفره.

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