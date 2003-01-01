نهيان بن مبارك .. وإكسبو دبي 2020 ! د.جمال المجايدة

جاء إختيار الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التسامح بدولة الامارات العربية المتحدة كمفوض عام لمعرض اكسبو 2020 بدبي , مع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وريم الهاشمي مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي بمثابة خطوة نوعية لتعزيز فريق عمل هذا المعرض الدولي الأهم في العالم .

وهذا الاختيار يجسد المعنى الحقيقي للتسامح الذى تتحلى به شخصية الشيخ نهيان بن مبارك ودوره الفذ في نشر ثقافة المحبة والسلام ونبذ العنف والتطرف .

كونه الان مفوض عام اكسبو 2020 اعظم معرض دولي في العالم , سوف يضيف الشيخ نهيان بن مبارك الكثير لهذا الحدث الذي يستمر لمدة ستة اشهر في دبي من أكتوبر 2020 الي ابريل 2012 ,نظراً لإسهاماته الكبيرة في هذا المجال , فهو رمز للتسامح وعلاقاته المحلية والعربية والدولية الواسعة جعلت منه احد ابرز رموز التسامح في المنطقة .

الكل يعرف ان للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رصيد ثري من العلاقات الدولية والإنسانية في مختف انحاء العالم , اكتسبه من خلال جهده وتواصله مع الجميع في داخل الامارات وخارجها .

على سبيل المثال لا الحصر فان مجلس الشيخ نهيان بن مبارك اليومي هو بمثابة منتدى ثقافي يضم رجال الفكر والسياسة والعلم والدين والفقه والصحافة والاعمال والمال والفن والرياضة والتعليم من كافة الاطياف والاعراق .

هو بالفعل منتدى لحوار الحضارات والثقافات لان الكل يجلسون تحت مظلة التسامح التي تجسدها قيادة الامارات الحكيمة ويترجمها الشيخ نهيان بن مبارك فعلا وقولا في مجلسه العامر كل يوم .

لقد تحول مجلسه على مر العقود الماضية الى منارة للفكر والحوار والثقافة ومكان للتلاقي الانساني تشيع فيه روح التواضع التي يتحلى بها الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان والتي تبث السعاده في نفوس الناس على اختلاف درجاتهم .

هي تلك الروح التي سوف تسود معرض اكسبو 2020 على مدى ستة اشهر لكي يعم التفاؤل والتسامح وتسود السعادة والفرح لدى الناس .

ومن خلال السمات الشخصية الإماراتية المميزة للشيخ نهيان بن مبارك فإنه سوف يضيف الى مسيرة اكسبو 2020 دبي , المزيد من الأفكار التي تشع بنور الابداع عبر تواصله مع قادة الفكر والاعلام والعلوم والتعليم والثقافة والمبدعين في كل مكان .

•​رئيس شركة ايريس ميديا في ابوظبي

•​jamal@irisuae.com