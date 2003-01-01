  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ألوية الناصر : دماء شهداء شعبنا خاصة اخواننا في عائلة السواركة لن تذهب هدراً

السبت 07 ديسمبر 2019 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألوية الناصر : دماء شهداء شعبنا خاصة اخواننا في عائلة السواركة لن تذهب هدراً


غزة / سما /

أكدت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان للمقاومة في فلسطين أنها كعادتها ستبقى في كل الميادين جنبا إلي جنب وكتفاً مع كتف مع كافة الأجنحة العسكرية، وتقف صفا واحداً وسدا منيعا في وجه العدو الصهيوني المجرم دفاعاً عن شعبنا الأصيل مهما بلغت التضحيات وعُظمت التكاليف .

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين على لسان "أبو خالد" أحد قادتها العسكريين خلال حفل تأبين شهداء الألوية الذي ارتقوا خلال معركة " صحية الفجر " في مدينة رفح  إن مقاومتنا الباسلة جاهزة للدفاع عن شعبنا في كل وقت ، وإن سياسات العدو لن تزيدنا إلا تمسكاً بخيارنا وسلاحنا الذي لن نضعه حتى تحرير الأرض والإنسان.

وأضاف إذا كان العدو يركن للهدوء ويظن بأنه نجح في ردع المقاومة فهو واهم وجبان عن مواجهة الواقع، فاستمرار الحصار الظالم  لن يخدم حالة الهدوء، مستدركاً" من حق شعبنا ان ينعم بالحرية والحياة الكريمة كباقي شعوب العالم .

وحذر القيادي العسكري العدو من أي مكر أو خديعة أو مغامرة مؤكدا أنها لن تمر مرور الكرام قائلاً " فلن يجد العدو منا سوى ما يعلمه وما لا يعلمه .

واكد أبو خالد أن دماء أبناء شعبنا وخاصة اخواننا في عائلة السواركة تقبلهم الله لن تذهب هدراً وستبقى لعنة تطار بني صهيون ، مضيفاً "سوف يأتي اليوم الذي تعلن فيه المقاومة الفلسطينية إنها انتقمت لهذه الدماء الطاهرة فهذا عهد ألوية الناصر صلاح الدين .

ووجه القائد العسكري التحية على أرواح الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد القائد بهاء ابو العطا الشهيد أحمد الكردي والشهيد حسن ابو معمر والي عوائلهم الكريمة " مجداً عهد المقاومة بواصلة طريق ذات الشوكة حتى النصر والتمكين

الأكثر قراءة اليوم

سعودي يقتل ويصيب 10 جنود امريكيين في قاعدة عسكرية في فلوريدا

منافس نتنياهو.. يميني يدعو لحكم ذاتي فلسطيني واجتياح غزة

الرئيس: صفقة العصر تطبق قطعة قطعة ولن نسمح للمستشفى الأمريكي بغزة وغيره من المشاريع بأن تمر

أفراد الوحدات الخاصة الإسرائيلية يروون شهاداتهم عن فشل عملية خانيونس

صور : الكاراتيه في غزة ليس حكرًا على الرجال

صحيفة : مصر تريد تعهدات من "الجهاد" بالتزام اتفاقات التهدئة

"النواب الأميركي" يصوت لصالح قرار حل الدولتين وضد مخطط نتنياهو لضم الأغوار

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة : هذا هو المسموح والممنوع حمله عبر معبر رفح البري!!!

1

شاهد.. تحقيق إسرائيلي يكشف سبب فشل اغتيال قادة حماس عام 2003

شعبية

الشعبية: نرفض أي هدنة طويلة الأمد و أي مساعدة أمريكية بما فيها المستشفى الأمريكي

جريمة

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل مقتل فتاة دفنها والدها وهي على قيد الحياة

التقاط-2

الاحتلال : ”أبو جهاد ليس فقط شخص واحد”و سفن وطائرات و آلاف العناصر شاركوا في اغتياله