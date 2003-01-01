ألوية الناصر : دماء شهداء شعبنا خاصة اخواننا في عائلة السواركة لن تذهب هدراً

غزة / سما /

أكدت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان للمقاومة في فلسطين أنها كعادتها ستبقى في كل الميادين جنبا إلي جنب وكتفاً مع كتف مع كافة الأجنحة العسكرية، وتقف صفا واحداً وسدا منيعا في وجه العدو الصهيوني المجرم دفاعاً عن شعبنا الأصيل مهما بلغت التضحيات وعُظمت التكاليف .

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين على لسان "أبو خالد" أحد قادتها العسكريين خلال حفل تأبين شهداء الألوية الذي ارتقوا خلال معركة " صحية الفجر " في مدينة رفح إن مقاومتنا الباسلة جاهزة للدفاع عن شعبنا في كل وقت ، وإن سياسات العدو لن تزيدنا إلا تمسكاً بخيارنا وسلاحنا الذي لن نضعه حتى تحرير الأرض والإنسان.

وأضاف إذا كان العدو يركن للهدوء ويظن بأنه نجح في ردع المقاومة فهو واهم وجبان عن مواجهة الواقع، فاستمرار الحصار الظالم لن يخدم حالة الهدوء، مستدركاً" من حق شعبنا ان ينعم بالحرية والحياة الكريمة كباقي شعوب العالم .

وحذر القيادي العسكري العدو من أي مكر أو خديعة أو مغامرة مؤكدا أنها لن تمر مرور الكرام قائلاً " فلن يجد العدو منا سوى ما يعلمه وما لا يعلمه .

واكد أبو خالد أن دماء أبناء شعبنا وخاصة اخواننا في عائلة السواركة تقبلهم الله لن تذهب هدراً وستبقى لعنة تطار بني صهيون ، مضيفاً "سوف يأتي اليوم الذي تعلن فيه المقاومة الفلسطينية إنها انتقمت لهذه الدماء الطاهرة فهذا عهد ألوية الناصر صلاح الدين .

ووجه القائد العسكري التحية على أرواح الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد القائد بهاء ابو العطا الشهيد أحمد الكردي والشهيد حسن ابو معمر والي عوائلهم الكريمة " مجداً عهد المقاومة بواصلة طريق ذات الشوكة حتى النصر والتمكين