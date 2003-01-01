الافراج عن 151 موقوفًا من أصحاب الذمم المالية شمال غزة

غزة / سما /

أطلقت الشرطة الفلسطينية شمال قطاع غزة اليوم السبت سراح 151 موقوفًا من أصحاب الذمم المالية وذلك بالتعاون مع مؤسسة نماء للتنمية والتطوير بمبنى مركز شرطة جباليا النزلة.

وجميع المفرج عنهم كان قد صدر بحقهم أوامر حبس من المحكمة المختصة.

وجاءت عملية الافراج عن أصحاب الذمم المالية بمشاركة من مدير مركز جباليا النزلة المقدم رضوان رضوان ونائبه الرائد رامي السرساوي ورئيس مؤسسة نماء للتنمية والتطوير د.منير البرش، وعدد من وجهاء ومخاتير جباليا النزلة.

ذمم مالية

مدير مركز جباليا النزلة رضوان رضوان قال: "إن عدد المفرج عنهم151 موقوف من أصحاب الذمم مالية على مستوى مراكز الشمال تم الإفراج عنهم بعد جهود حثيثة التي قامت بها إدارة المركز وتبرع من محسنين من دولة الكويت تحت إشراف وتنفيذ مؤسسة نماء الخيرية".

ومنحت شرطة جباليا النزلة الموقوفين المفرج عنهم قسيمة شرائية بقيمة 50 شيقل.

أما رئيس مؤسسة نماء للتنمية والتطوير د. منير البرش، أكد أن المؤسسة تسعى بكل جهدها لمساعدة الغارمين من خلال التواصل مع الجهات والمؤسسات الخيرية لمد يد العون للغارمين الذين في الغالب تسببت الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الحصار عن عدم إيفائهم بالتزاماتهم المالية لمستحقيها.