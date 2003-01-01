داخلية غزة : هذا هو المسموح والممنوع حمله عبر معبر رفح البري!!!

غزة / سما /

أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، تنويهاً للمسافرين، حول السلع الممنوعة، والمسموح بها عبر معبر رفح البري.

وأفادت، بأنه "مسموح لك بحمل مبلغ 5000 جنيه مصري و10 آلاف دولار فقط شامل جمع جميع العملات (بمعنى جميع المبلغ الذي تحمله من جميع العملات يجب ألا يزيد على عشرة آلاف دولار) وإلا ستتعرض للمساءلة"، مشيرة إلى أنه يُسمح بحمل الذهب الشخصي أما الكميات للتجارة يتم مصادرتها وإدراج اسمك ومنعك من السفر.

وأضافت، "يمنع حمل جاكيتات النفخ، وخاصة اللون الزيتي والأسود والكحلي" (والاسبلايت على الكتف الميري التي تضع عليها الرُتب العسكرية) والقبعات والملابس العسكرية والملابس الشبيهة لها، حيث يتم اقتياد صاحبها للتحقيق والحجز وأحيانا يتم حجز جميع المسافرين بسبب هذه المشكلة"، لافتة إلى أنه "يُسمح بالدواء 3 علب من كل نوع للاستعمال الشخصي أو الأقارب، ولكن بشكل قليل وإن كان دواء للأمراض الخطيرة يجب حمل روشتة توضح ذلك، أما الكميات يتم مصادرتها وعند حمل أدوية ممنوعة يتم حجزك والتحقيق معك بتهمة التهريب".

وتابعت، "يمنع حمل الساعات والجوالات وخاصة الفاخرة والثمينة إذا كانت أكثر من 2، وإذا كانت أكثر يجب توزيعها على المسافرين معك واستلامها في المعبر الفلسطيني"، منوهة إلى أن فلاشات الكمبيوتر والمومري، وأكثر من لاب توب يتم مصادرته وخاصة إذا لم يكن شخصي وأحياناً يتم فتحه وتفتيش ما بداخله".

وبحسب الوزارة، شملت قائمة الممنوعات أيضا، "الكاميرات الرقمية، مسموح كاميرا واحدة ويتم فتحها وتفتيشها بدقة، والأجهزة الكهربائية والأجهزة الغريبة، وألعاب الأطفال بالريموت، وخاصة الحربية، والألعاب النارية، وأضواء الزينة الصغيرة "حبال الزينة" التي تعمل بالكهرباء التي تشبه الستائر، والليدات وأحبال الإضاءة".

وبينت، أنه "يُمنع قطع غيار السيارات والموتسيكلات والكوشوك والأدوات الحادة والأجهزة الكهربائية والالكترونيات بالكاميرات"، وفيما يتعلق بالدخان والمعسل، يُسمح بحمل كروزين دخان و2 كيلو معسل فقط، كما يمنع حمل الحليب الناشف وسمك السردين، بكميات من أجل التجارة، بالإضافة للأحذية وصنادل الشبك بكميات كبيرة.