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الشرطة تكشف ملابسات سرقة عدد من لوحات المركبات بطوباس

السبت 07 ديسمبر 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات سرقة عدد من لوحات المركبات بطوباس


طوباس /سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة عدد من لوحات المركبات للمواطنين وقبضت على شخص مشتبه به بطوباس .

وذكرت إدارة العلاقات العامه والإعلام في الشرطة، بان شرطة المباحث العامة بمحافظة طوباس تلقت في الاونة الاخيرة عدد من البلاغات والشكاوى من المواطنين تفيد بتعرض لوحات مركباتهم للسرقة .

على الفور باشر شرطة المباحث العامة اجراءات البحث والتحري الى ان تم الاشتباه بشخص من سكان طوباس، وتم إلقاء القبض عليه وبسماع اقواله أفاد بما نسب إليه .

وأضافت، انه تم تحويل المشتبه به الى جهات الاختصاص من اجل استكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول .

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