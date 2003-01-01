الشرطة تكشف ملابسات سرقة عدد من لوحات المركبات بطوباس

طوباس /سما /
كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة عدد من لوحات المركبات للمواطنين وقبضت على شخص مشتبه به بطوباس .
وذكرت إدارة العلاقات العامه والإعلام في الشرطة، بان شرطة المباحث العامة بمحافظة طوباس تلقت في الاونة الاخيرة عدد من البلاغات والشكاوى من المواطنين تفيد بتعرض لوحات مركباتهم للسرقة .
على الفور باشر شرطة المباحث العامة اجراءات البحث والتحري الى ان تم الاشتباه بشخص من سكان طوباس، وتم إلقاء القبض عليه وبسماع اقواله أفاد بما نسب إليه .
وأضافت، انه تم تحويل المشتبه به الى جهات الاختصاص من اجل استكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول .