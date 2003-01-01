ضبط مصنع سكاكر مخالف للمواصفات الصحية بنابلس

نابلس / سما /

ضبطت الشرطة والضابطة الجمركية اليوم، مصنع سكاكر يشتبه بمخالفته المواصفات الصحية، وذلك اثناء تنفيذها حجزا قضائيا لمركبة شرقي نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة أن الشرطة القضائية واثناء متابعتها لمركبة صادر بها امر حجز قضائي، وبعد توفر معلومات لديها عن وجود المركبة شرقي نابلس، تحركت بإسناد من دوريات مركز شرطة المدينة للمكان، واثناء قيامها بضبط المركبة المتواجدة امام أحد مصانع الحلويات، لاحظت القوة ان المكان غير نظيف وغير لائق صحياً.

وأضافت أنه وعلى الفور قامت غرفة عمليات الشرطة بالتنسيق مع الدورية المشتركة من الامن الوطني والشرطة الخاصة للإسناد ومع الضابطة الجمركية ومديرية الصحة في المحافظة, وتبين ان المصنع يحتوي على حلويات منتهية الصلاحية وبيئة عمل غير ملائمة صحياً.

وأوضحت أن الشرطة تحفظت على المركبة الصادر بها امر حجز قضائي، وسلمت المشتبه به والمصنع لجهة الاختصاص للمتابعته اصولاً.