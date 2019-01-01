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الأوقاف وبيت الحكمة يتفقان على تشكيل لجنة لتطوير آليات العمل بينهما

السبت 07 ديسمبر 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

اتفقت وزارة الأوقاف والشئون الدينية ومعهد بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات على تشكيل لجنة مشتركة لتطوير آليات العمل بينهما، عقب المؤتمر العلمي الثاني الذين نظمه الجانبان الأسبوع الماضي تحت عنوان "نحو علاقة أفضل مع الغرب"

جاء ذلك خلال زيارة وفد من وزارة الأوقاف ترأسه وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، لتقديم الشكر لمعهد بيت الحكمة على جهودهم ورعايتهم للمؤتمر ومساهماتهم الواضحة في إظهار الصورة الصحيحة للإسلام لدى المجتمعات الغربية.

وناقش الطرفان سبل تطوير آليات التواصل مع المجتمعات الغربية عبر عقد لقاءات حوارية، وأيام دراسية، واستضافة شخصيات لإيصال رسالة الإسلام بطريقة صحيحة.

كما بحث الجانبان توصيات المؤتمر الأخير وكيفية الاستفادة منها وتطبيقها وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية ونشرها.

يُذكر أنه رافق وكيل الوزارة في زيارته لبيت الحكمة، مدير عام الوعظ والإرشاد د. وليد عويضة، ومدير عام التعليم الشرعي د. شكري الطويل، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام أ. أنور أبو شاويش، ومدير الوعظ د. عبد الله أبو عليان، ومدير الإعلام رمزي النواجحة. وكان في استقبالهم رئيس المعهد د. أحمد يوسف، والأمين العام للمعهد المستشار محمود المدهون.

#الأوقاف #بيت الحكمة

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